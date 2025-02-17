'Экстремально трудно': СМИ выяснили, что намерен сделать Усик перед тем, как завершить карьеру

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) по-прежнему надеется провести свой последний бой в карьере в Киеве. Однако это невозможно на сегодняшний день из-за военной агрессии России в отношении нашей страны, а боксер готовится к поединку против победителя противостояния Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО) и Джозефа Паркера (35-3, 23 КО).

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Об этом в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans заявил эксперт телеканала Sky Sports Адам Смит. По словам журналиста и аналитика,, Усик продемонстрировал невероятные результаты не только на профессиональном ринге, но и во время блестящей любительской карьеры.

"Я знаю, что Усик хочет подраться в Украине – в Киеве. Это то место, куда он хочет отправиться. Но очевидно, что это экстремально трудно, учитывая то, что там сейчас происходит. Усик невероятный боксер, лучший в нынешнем поколении. Посмотрите, чего он добился в боксе. Он выиграл все в любителях, победил всех в тяжелом весе, поднялся в супертяжелый дивизион и тоже всех побил. Ему совершенно нечего доказывать", – сказал Смит.

Ранее сам Усик рассказал, когда намерен завершить карьеру. На минувшей неделе наш соотечественник назвал своего соперника по следующему бою. Также Александр рассказал, что готовится провести самые необычный поединок в своей карьере, которую он собирается закончить в ближайшее время.

Стало известно, что нашего соотечественника могут лишить пояса Всемирного боксерского совета (WBC). Кроме того, промоутер Александр Красюк назвал сроки, когда боксер проведет свой следующий бой.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с Дональдом Трампом пообещал передать американскому лидеру чемпионский пояс Александра Усика.

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