Обновлен рейтинг супертяжей после боя с Верховеном. Дюбуа – под номером один. Названо место Усика

Александр Усик сохранил корону в рейтинге супертяжелого веса по версии Transnational Boxing Rankings Board. Авторитетный боксерский портал обновил список после победы украинца над Рико Верховеном.

Видео дня

Под номером один идет Даниэль Дюбуа. Далее расположился немец Аги Кабайел. За ним Фабио Уордли на третьем месте и Тайсон Фьюри на четвертом. Пятую позицию занимает Джозеф Паркер.

Как сообщал OBOZ.UA, схватка у пирамид Гизы против нидерландца Рико Верховена завершилась техническим нокаутом в 11-м раунде после того, как Усик отправил соперника в нокдаун, а затем провел серию ударов у канатов.

Во время флеш-интервью египетская публика недовольно засвистела, услышав слова украинского боксера про обстрел Киева.

Позже Турки Аль аш-Шейх назвал следующего соперника для нашего соотечественника.

Также были опубликованы яркие фотографии с одного из самых сложных поединков для Усика. По мнению Александра Красюка, в том, что поединок прошел на нервах и все уже верили в победу Верховена, полная заслуга именно Рико.

При этом бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью резко высказался о спорной остановке поединка, заявив, что бой не должен был заканчиваться решением рефери.

Кроме того, на камеру попало, что происходило с Екатериной Усик во время боя с Верховеном.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!