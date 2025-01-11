'Впервые вижу'. Экс-чемпион мира встретил Усика и был поражен его состоянием через три недели после боя с Фьюри. Видео

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Амир Хан удивился физической форме украинского обладателя титулов WBC, WBO, WBA и IBO Александра Усика (23-0, 14 КО). Украинский супертяж прибыл в Лондон на церемонию награждения от журнала The Ring, которая пройдет 11 января.

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Хан пересекся с наши боксером в холле гостиницы и взял у него небольшое интервью. Между знаменитостями произошел следующий диалог:

– Парни, у меня здесь сам чемпион! Что скажешь, брат, как дела?

– У меня все хорошо.

– Честно, должен сказать, сегодня впервые вижу, что у тебя есть живот. Такой ненасытный живот!

– Да, сегодня я вешу больше 110 килограммов.

– Серьезно? Но слушай, в прошлый раз был отличный бой, большое уважение, ты легенда!

– Спасибо, брат.

– Кстати, с кем следующим ты хочешь встретиться?

– Пока не знаю. Сейчас я хочу отдохнуть и наслаждаться жизнью.

– Да-да, дети как?

– Все хорошо. Моя малышка в порядке, дочь в порядке. Всё хорошо. Сейчас моя команда работает [над организацией нового боя], а я отдыхаю.

Как сообщал OBOZ.UA, на официальной церемонии взвешивания боксеров, которая состоялась в Эр-Рияде за сутки до реванша с Фьюри, Усик потянул на 102.5 кг. Для Александра это было самым большим весом в профессиональной карьере.

Напомним, что в ночь на воскресенье, 22 декабря, Александр Усик повторно победил Тайсона Фьюри и защитил свои титулы. Седьмой поединок украинца в супертяжелом весе завершился победой по очкам 116:112, 116:112, 116:112.

Во время оглашения победителем украинца на камеру попала реакция жены Фьюри. Кроме того, бой обнаружили в известном мультфильме. А в России начали распространять фейковые слова британца о Владимире Зеленском. Украинца же отстранили от бокса.

Спустя несколько дней видео боя было заблокировано по жалобе Европейского футбольного союза (УЕФА), который заявил о нарушении законодательства об авторском праве.

Кроме того, появились версии, почему Усик носил перевернутый флаг Украины на реванше с Фьюри.

Отметим, что сразу после боя появилось видео того, что Фьюри написал на флаге Украины после поражения от Усика

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