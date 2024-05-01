'Никогда не забуду': Ломаченко обвинил судей в ограблении в бою с Хэйни

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) впервые назвал ограблением результат боя с Девином Хэйни (31-1, 15 КО) в мае минувшего года. Уроженец Белгород-Днестровского не согласился с решением судей отдать победу американскому боксеру.

Об этом Ломаченко заявил в эфире YouTube-канала Top Rank Boxing накануне поединка против Джорджа Камбососа (21-2, 10 КО). По словам Василия, он твердо уверен в том, что победил Хэйни, но сейчас полностью сосредоточен на подготовке к бою 12 мая с австралийцем.

"Я никогда не забуду этого ограбления бокса. Я не понимаю, как это произошло. Ты можешь быть лучшим в мире, но судьи с тобой не согласны. Но это уже другая история. Моя история. После боя я отлично спал, потому что я понимал и знал, что выиграл этот бой. Сейчас у меня есть еще один шанс стать чемпионом мира. Я серьезно готовлю поединку против Камбососа, чтобы показать лучшее. что у меня есть", – сказал Ломаченко.

Напомним, украинец проиграл Хэйни единогласным решением судей, однако результат вызвал невероятные споры среди болельщиков и экспертов. Недавно в России потребовали вернуть Ломаченко чемпионские пояса.

На минувшей неделе стало известно, что в Украине отказались транслировать поединок 36-летнего боксера против Камбососа. Болельщикам рассказали, где смотреть бой в этом случае.

Ранее Камбосос поделился ожиданиями от боя с Ломаченко, пообещав отбить украинцу голову. Василий и Джордж должны были подраться летом 2022 года, но украинец отказался из-за вторжения России в Украину. При этом недавно австралиец угодил в скандал, пригласив в свой лагерь для подготовки к поединку боксера из РФ, который поддерживает войну.

После того как стало известно о проведении боя Василия и Джорджа, украинца исключили сразу из нескольких мировых рейтингов.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что на разогреве перед боем Ломаченко – Камбосос выступит небитый россиянин Имам Хатаев (6-0, 6 КО), который прячется за флагом Австралии.

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