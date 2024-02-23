Уступил другом украинцу: Ломаченко исключили из еще одного мирового рейтинга

Всемирная боксерская организация (WBO) исключила бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (17-3, 11 КО) из своего рейтинга. Украинец в январе находился на первой строчки в списке, однако в обновленной версии его фамилия не значится.

Об этом говорится на официальном сайте WBO. Такую меру в отношении Ломаченко в организации приняли из-за его будущего боя против Джорджа Камбососа (21-2, 10 КО) за вакантный титул Международной федерации бокса (IBF), который состоится 12 мая в австралийском Перте.

Аналогично в отношении Ломаченко ранее поступили во Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирном боксерском союзе (WBC).

При этом на первой строчке рейтинга WBO теперь находится другой представитель Украины – Денис Беринчик (18-0, 9 КО). 35-летний уроженец Краснодона вскоре должен подраться за чемпионский пояс организации против Эммануэля Наваррете (38-1-1, 31 КО) из Мексики.

Напомним, Ломаченко 21 мая 2023-го проиграл Девину Хэйни (31-0, 15 КО) единогласным решением судей, спровоцировав массу споров среди болельщиков и экспертов. После этого известный американский тренер и бывший чемпион мира во втором полулегком весе Роберт Гарсия призвал украинца завершить карьеру.

Поединок украинца против Камбососа должен был пройти летом 2022 года, но украинец отказался из-за вторжения России в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, во время официального анонса боя Василия Ломаченко и Джорджа Камбососа менеджер нашего соотечественника Эгис Климас неправильно перевел ему вопрос о войне в Украине.

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