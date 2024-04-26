Где смотреть бой Ломаченко – Камбосос, который не покажут в Украине

Бывший чемпион мира в трех весовых Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) 12 мая проведет поединок против австралийца Джорджа Камбососа (21-2, 10 КО). На кону шоу в Перте будет стоять пояс Международной федерации бокса (IBF), которым украинец никогда не владел.

Украинские трансляторы отказались от показа боя. Это уже второй раз, когда вещатели приняли такое решение. Теперь любителям бокса из нашей страны необходимо искать альтернативные варианты просмотра поединка, если они заинтересованы в том, чтобы стать свидетелями возвращения Ломаченко в ринг.

Бой можно будет увидеть на британских телеканалах Sky Sports Main Event и Sky Sports Arena. Причем действующие подписчики смогут следить за трансляцией из Перта бесплатно. Также прямой эфир из Австралии проведет американский вещатель ESPN+.

Кроме того, показ поединка будет доступен на стримминговом сервисе Kayo Sports. При этом не потребуется даже подписка на платформу – трансляция предлагается по системе pay-per-view.

Отметим, что ранее Камбосос поделился ожиданиями от боя с Ломаченко, пообещав отбить украинцу голову. А в России потребовали вернуть украинцу его чемпионские пояса.

Василий и Джордж должны были подраться летом 2022 года, но украинец отказался из-за вторжения России в Украину. При этом недавно австралиец угодил в скандал, пригласив в свой лагерь для подготовки к поединку боксера из РФ, который поддерживает войну.

После того как стало известно о проведении боя Василия и Джорджа, украинца исключили сразу из нескольких мировых рейтингов.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что на разогреве перед боем Ломаченко – Камбосос выступит небитый россиянин Имам Хатаев (6-0, 6 КО), который прячется за флагом Австралии.

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