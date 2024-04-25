В Украине отказались транслировать бой Ломаченко

Бой бывшего чемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко (17-3, 11 КО) против Джорджа Камбососа (21-2, 10 КО) не покажут в Украине. Как сообщил у себя в Telegram-канале автор YouTube-каналу ТАЙК МАЙСОН Максим Диденко, в медиасервисе MEGOGO ему подтвердили, что не будут транслировать поединок.

Битва за титул Международной федерации бокса (IBF) состоится 12 мая на ринге RAС Arena в австралийском Перте.

Напомним, что прошлый бой Ломаченко против Девина Хейни, который состоялся год назад, также не был показан у нас в стране.

При этом в компании отметили, что не стали выпускать официальный релиз об этом решении, так как не хотели делать акцент на спортивном событии. В MEGOGO тогда заявили, что "отказ от показа этого боя является принципиальным решением спортивной редакции".

Как сообщал OBOZ.UA, 21 мая 2023 года 12-раундовая встреча между Ломаченко и Хэйни в рамках легкого веса прошла в Лас-Вегасе на арене MGM Grand Garden Arena и завершился единогласным решением судей 116–112, 115–113, 115–113.

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