'Ломаченко просто ограбили'. В России потребовали отдать чемпионский пояс украинцу после сенсационного боя в США

Российские болельщики потребовали вернуть украинскому боксеру Василию Ломаченко (17-3, 11 КО) его чемпионские пояса, которые он не смог завоевать бою с Девином Хэйни (31-1, 15 КО), уступив единогласным решением судей в май 2023-го. Такие комментарии начали появляться после боя Хэйни с американцем Райаном Гарсией (25-1, 20 КО).

Поединок Хэйни - Гарсия состоялся в ночь на 21 апреля и завершился сенсационной победой последнего, при этом Девин трижды падал в нокдаун. Двое судей отдали безусловное преимущество Райану. Один поставил ничью.

Фанаты заявили, что такое некомпетентное судейство лишь подтверждает тот факт, что Ломаченко проиграл несправедливо.

"Вот так это и происходит. Сначала коррумпированные судьи "создают легенду", а потом эту легенду "сенсационно" разматывают как чепуху", "Откуда 112-112? Тут UD и учесть надо, что чёрный судья топил за чёрного Хэйни, который откровенно позволял бить Гарсию по спине, не засчитал ещё один нокдаун в седьмом раунде, хотя можно было и снял с него один бал", "Отдайте Ломаченко его заслуженный титул, черти непривитые", – ругаются в интернете.

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