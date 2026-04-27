'Никогда не проигрывал': легендарный Леннокс Льюис сказал, чем закончится бой Усик – Верхувен

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис выразил уверенность в том, что сегодня нет ни одного боксера, который бы смог победить Александра Усика (24-0, 15 КО). По словам легендарного британца, в поединке против Рико Верхувена (1-0, 1 КО) наш соотечественник не испытает проблем.

Об этом Льюис заявил в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans. Победитель Олимпийских игр 1988 года подчеркнул, что Усик добился впечатляющих результатов на профессиональном ринге, демонстрируя совершенно невероятные технику, мастерство и мотивацию.

"Бой Усик – Верхувен? Слушайте, я ничего не знаю, кто этот второй парень, но я знаю, что Александр Усик никогда не проигрывал бои. Так что я просто смотрю на него. Я не думаю, что кто-то может победить его прямо сейчас", – сказал Льюис.

До этого британец ответил на вопрос, можно ли считать нашего соотечественника великим боксеров в исторической ретроспективе.

Напомним, что Усик подерется со звездой кикбоксинга Верхувеном на вечере бокса The Ring: Glory in Giza в Египте 23 мая. После анонса искусственный интеллект дал свой прогноз на поединок.

В свою очередь украинский супертяж Игорь Шевадзуцкий (12-3, 10 КО) раскритиковал соотечественника за проведение боя с кикбоксером. Кроме того, россиянин Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО) отказался драться в андеркарте противостояния украинца и нидерландца. А Мурат Гассиев (33-2, 26 КО) нелепо высмеял поединок.

