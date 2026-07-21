"Нет! Я остаюсь чемпионом": Усик прокомментировал отказ от своих поясов

Звездный украинский супертяж Александр Усик (25-0, 16 КО) по-прежнему считает себя полноценным чемпионом королевского дивизиона, несмотря на отказ от всех своих титулов. По словам нашего соотечественника, его решение позволило ему сосредоточиться на собственных интересах, а не защите поясов.

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Такое мнение Усик выразил в интервью YouTube-каналу Daily Mail Boxing. 39-летний боксер, который в минувшем месяце решил освободить все свои чемпионские пояса также отметил, что большим выигрышем для него после такого шага стала возможность проводить больше времени с семьей.

"Я продолжаю тренироваться. На следующий день после освобождения поясов я проснулся и подумал, что все замечательно. Моя жена сказала, что я больше не чемпион мира. А я ответил: "Нет! Я все равно остаюсь чемпионом мира". Если я освободил пояса, это не значит, что я больше не чемпион мира. Сейчас у меня больше времени, я не обязан защищать пояса. Раньше я много работал, а сейчас провожу время с семьей", – сказал Усик.

Напомним, президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман выразил недовольство решением украинца отказаться от титулов.

В то же время организация объявил нового чемпиона после заявления нашего соотечественника. Кроме того, стало известно, что Александр все же сохранил за собой один из титулов.

Также стало известно, что один из поясов украинца достался россиянину Мурату Гассиеву (33-2, 26 КО). Сам осетин отреагировал на решение Усика словами "легче собирать".

Как сообщал OBOZ.UA, Алесандр Усик детально рассказал о подготовке к своему прощальному бою на профессиональном ринге.

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