'Нет ничего, в чем он велик': легендарный тренер высказался об Усике

Знаменитый американский тренер Тедди Атлас не считает абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО) великим боксером. По словам экс-наставник Майка Тайсона, единственное качество, которое отличает украинца от других спортсменов – умение найти путь к победе.

Об этом Атлас заявил в интервью YouTube-каналу Boxing King Media. Американец отметил, что Усик не выделяется каким-то одним сильным качеством, а просто держит на высоком уровне все свои навыки, показав их на Олимпийских играх, а затем и в профессиональном боксе.

"Усик делает хорошо много вещей. Нет ничего, в чем он плох. Но и нет ничего, в чем он велик. Он не великий панчер, не великий скоростной боец, но все в нем на высоком уровне. Есть одна вещь, которую он делает отлично, – он находит путь к победе. Он сделал это на Олимпиаде, он сделал это в тяжелом весе, поднялся в супертяжи, поехал на территорию действительно хорошего супертяжа Джошуа и побил его. А потом показал, что это была не случайность", – сказал Атлас.

До этого новозеландский супертяж Джозеф Паркер (35-3, 23 КО) развеял главный миф о слабости Усика. А россиянин Олег Тактаров назвал результаты поединков Александра и Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) сфабрикованными.

Промоутер Боб Арум отметил, что не считает украинца сильнейшим боксером в мире. Также были названы гонорары реванша Усика и Фьюри.

В Саудовской Аравии уже официально огласили дату второго боя боксеров. В свою очередь Международная федерация бокса (IBF) вынесла решение по вопросу лишения украинца своего пояса.

Также с реваншем Усика и Фьюри возник неожиданный поворот. Это случилось после того, как хорват Филипп Хргович (17-1, 14 КО) проиграл британцу Даниелю Дюбуа (21-2, 20 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект сделал прогноз на реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри. Также стала известна причина отстранения украинца от бокса. Кроме того, появился первый прогноз букмекеров на повторную битву Усика и Фьюри.

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