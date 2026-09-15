"Украина – это больше любой партии": Зеленский призвал всех быть одинаково эффективными ради державы. Видео

На этой неделе в парламенте Украины будут рассматриваться законопроекты, которые от нашего государства требуют Евросоюз и другие партнеры. Это законодательные акты, необходимые нашему государству для привлечения иностранных средств с целью покрытия существующего дефицита государственного бюджета, пояснил президент Украины Владимир Зеленский.

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Он поблагодарил парламентариев за уже принятые решения и призвал "всех в нашей стране быть одинаково результативными ради Украины", ведь "дефицит бюджета нужно покрыть". Призыв прозвучал 15 сентября в очередном обращении главы государства к украинцам.

Дефицит бюджета

"Я благодарен всем парламентариям, которые сегодня проголосовали "за" в Верховной Раде. Кроме того, на эту неделю запланировано рассмотрение ряда законопроектов, которые означают для Украины деньги от партнеров, честно говоря. Семь законопроектов в повестке дня, большинство из них – это первое чтение, но каждый из них нужен для финансирования дефицита государственного бюджета", – отметил президент.

Владимир Зеленский признал, что парламентариям, помимо прочего, сейчас предлагают "неприятные и непопулярные" законопроекты. Но глава государства подчеркнул, что "это вопросы государственной важности, которые касаются всех, абсолютно всех в Украине, а не какой-то отдельной партии, группы или личности".

"Некоторые вещи могут быть сложными, могут быть неприятными и непопулярными. Но сейчас без этих вещей обойтись невозможно. Невозможно обеспечить все потребности нашей обороны, устойчивости Украины. Украина – это больше, чем любая партия, интерес или пиар-стратегия. Дефицит нужно покрыть. Это миллиарды долларов, которые Украине могут принести именно положительные голоса", – обратился президент в первую очередь к народным избранникам.

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