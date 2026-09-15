Почти 44% ВВП на оборону: правительство одобрило и передало в Верховную Раду проект Госбюджета на 2027 год

Во вторник, 15 сентября, правительство одобрило и в установленный законом срок передало в Верховную Раду проект Государственного бюджета на 2027 год. Его ключевая задача – обеспечить потребности безопасности и обороны, а также сохранить финансовую устойчивость.

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Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий. Он подчеркнул, что это – бюджет воюющей страны. Только на оборону в этом проекте бюджета предусмотрено 4 трлн 885 млрд гривен, то есть почти 44% ВВП.

Помимо этого, партнеры оказывают нам материально-техническую помощь. Это ракеты, оружие, техника, снаряды, средства поражения и прочее.

"Мы рассчитываем, что это будет не менее 1 трлн грн, и это даже больше, чем в этом году. Однако хочу подчеркнуть, что потребности сил обороны на 2027 год значительно выше. Стоимость войны растет. Работаем над финализацией точных расчетов. Правительство и все органы власти работают над тем, чтобы найти источники для покрытия этих потребностей", – написал Корецкий.

По его словам, на образование предусмотрено 328,5 млрд гривен, а на здравоохранение – 292,5 млрд. Это больше, чем в этом году. Растет также финансирование социальных программ, поддержки ветеранов и ВПЛ, жилья. Больше ресурсов должны получить регионы и громады для восстановления, развития и повышения качества жизни людей.

Все эти параметры отражены в проекте бюджета на 2027 год.

Еще один важный приоритет – помочь экономике устоять в условиях радикальной интенсификации российских атак. На программы поддержки бизнеса предусматривают 96 млрд гривен – почти вдвое больше, чем в этом году. Это доступное кредитование, гранты и поддержка оборонных инноваций. Также предусмотрено отдельное финансирование на страхование военных рисков.

Премьер сообщил, что документ уже находится в Верховной Раде. Все министры и он лично готовы к плодотворному диалогу с парламентом и рассчитывают на поддержку народных депутатов.

"Главная задача – обеспечить Украине не только способность защищаться, но и наносить эффективные ответные удары, а также гарантировать украинцам необходимую поддержку", – подчеркнул он.

По словам Корецкого, есть четкое понимание того, что Украина за счет собственных доходов может покрыть лишь часть своих расходов. Учитывая это, ответственная и слаженная работа с партнерами является основой для наполнения государственного бюджета и покрытия всех необходимых расходов и потребностей – военных и социальных.

"Правительство, парламент и другие органы власти должны четко и своевременно выполнять взятые на себя обязательства. Только так государство сможет увеличить финансирование образования, медицины, социальных программ, пенсий", – добавил глава правительства.

Ранее мы писали о том, что правительство предлагает пересмотреть в 2027 году ряд социальных стандартов в Украине. В частности, с 1 января размеры минимальной заработной платы и прожиточного минимума могут вырасти на 10,4 % и 10,9 % соответственно. Также ожидается заметный рост курса доллара.

Как будут принимать Госбюджет-2027

Согласно Бюджетному кодексу, 15 сентября был крайним сроком для представления проекта Госбюджета. Его представление ожидается в эту среду, 16 сентября. Депутаты должны дать добро на рассмотрение до 21 сентября.

Далее у народных депутатов будет время до 1 октября для ознакомления с документом и внесения своих предложений. Затем утверждение бюджетных предложений ("первое чтение") должно состояться до 20 октября, и, согласно Бюджетному кодексу, смету должны окончательно утвердить ("второе чтение") до 20 ноября.

Как сообщал OBOZ.UA, на этой неделе в парламенте Украины будут рассматриваться законопроекты, которые от нашего государства требуют Евросоюз и другие партнеры. Это законодательные акты, необходимые нашему государству для поступления иностранных средств, чтобы покрыть существующий дефицит государственного бюджета, пояснил президент Украины Владимир Зеленский.

Он поблагодарил парламентариев за уже принятые решения и призвал "всех в нашей стране быть одинаково результативными ради Украины", ведь "дефицит бюджета нужно покрыть".

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