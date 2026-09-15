Магучих отказалась возвращаться в Украину после победы на Абсолютном чемпионате мира и улетела в Барселону. Видео

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих после завершения сезона и победы на первом в истории Абсолютном чемпионате мира по легкой атлетике проводит отпуск в Испании. Наша 24-летняя олимпийская чемпионка опубликовала видео с отдыха в Барселоне, показав кадры из Средиземного моря.

Видео дня

Мировая рекордсменка поделилась роликом в Instagram. Ярослава вместе со своей подругой, мастером спорта по художественной гимнастике Маргаритой Кулибабой, поют в хит группы Mad Heads XL "А я на морі".

Поездка стала для Магучих возможностью восстановиться после насыщенного соревновательного года. Четыре дня назад Ярослава выиграла первый в истории Абсолютный чемпионат мира по легкой атлетике, который состоялся в Будапеште. В секторе для прыжков в высоту она преодолела планку на отметке 1,99 м и завоевала "золото", получив 150 тысяч долларов призовых.

Недавно также стало известно, что Магучих вошла в число претенденток на звание лучшей легкоатлетки мира по итогам года.

Ярослава и Маргарита давно поддерживают дружеские отношения и регулярно появляются вместе в публикациях и видео для социальных сетей. В октябре снимки девушек с отдыха в Карпатах спровоцировали шквал критики со стороны соотечественников.

Ранее, в апреле и мае 2025 года, спортсменка также делилась снимками с пляжей, сделанными во время тренировочных сборов и отдыха в Португалии.

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