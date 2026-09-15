Цены на важный продукт уже превысили отметку в 100 гривен: грозит ли Украине дефицит

Удар РФ по заводу Bunge в Днепре, производящему масло "Олейна", пока не создает угрозы дефицита подсолнечного масла, поскольку Украина располагает достаточными мощностями для переработки масличных культур. В то же время цены уже растут: в сентябре средняя стоимость литра составляет около 107 грн, а бутылка объемом 850 мл в некоторых супермаркетах стоит более 100 грн.

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По словам министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, как пишут СМИ, Украина располагает достаточными мощностями для переработки масличных культур, поэтому повреждение одного из предприятий само по себе не должно привести к нехватке продукции в магазинах. В то же время ситуация на рынке остается непростой.

Россия атаковала завод "Олейна" в Днепре

10 сентября российские войска нанесли удар по предприятию Bunge в Днепре. Именно эта компания производит продукцию под брендом "Олейна". Предприятие является частью украинской маслоперерабатывающей отрасли, которая имеет важное значение не только для внутреннего рынка, но и для аграрного экспорта страны.

Из-за атаки работа завода была временно приостановлена; это не первый случай, когда российские удары нацелены на предприятия маслоперерабатывающего сектора. С начала полномасштабной войны аграрная инфраструктура Украины регулярно становится мишенью российских атак.

Удар по отдельному предприятию закономерно вызывает вопрос: может ли сокращение производственных мощностей повлиять на доступность подсолнечного масла и его стоимость для населения. Однако в правительстве пока не ожидают дефицита.

Мощностей для переработки достаточно

По оценке Министерства аграрной политики и продовольствия, украинская маслоперерабатывающая отрасль располагает достаточным запасом мощностей. В этом году ожидается урожай около 20 млн тонн масличных культур. Из этого объема примерно 16 млн тонн планируется направить на переработку.

При этом общая мощность украинских предприятий по переработке масличных культур превышает 20 млн тонн. То есть даже при запланированном объеме переработки страна обладает соответствующими производственными возможностями.

Именно это, по словам Высоцкого, позволяет не ожидать дефицита подсолнечногомасла из-за остановки отдельного предприятия. "На сегодняшний день мощностей хватает", — отметил министр, комментируя ситуацию.

Может ли масло подорожать из-за атак

Отдельный вопрос — цена продукции. Даже если физического дефицита не возникнет, атаки на перерабатывающие предприятия могут создавать дополнительные риски для рынка.

Уничтожение или повреждение производственной инфраструктуры означает потерю части мощностей, необходимость ремонта, возможные перебои с логистикой и дополнительные расходы предприятий. Если такие атаки становятся масштабными и системными, это потенциально может отразиться и на конечной стоимости продукции.

В то же время в Минагрополитики пока не прогнозируют обязательного подорожания из-за удара по предприятию Bunge. Более того, Высоцкий отметил, что текущая ситуация на рынке при определенных условиях может привести даже к удешевлению подсолнечного масла для потребителей.

Несмотря на отсутствие прогнозов относительно дефицита, украинские потребители уже сталкиваются с достаточно высокой ценой на подсолнечное масло. Согласно приведенным рыночным данным, в сентябре 2026 года индекс потребительских цен на подсолнечное масло составил 101,86%, то есть за месяц продукт в среднем подорожал на 1,86%.

Средняя стоимость литра, по этим данным, составляет около 107 грн. При этом бутылка стандартного для розничной торговли объема 850 мл в ряде сетей уже превысила отметку в 100 грн. По собственному анализу OBOZ.UA, 15 сентября 2026 года рафинированное подсолнечное масло "Олейная" объемом 850 мл стоит:

"АТБ" — 99,85 грн;

"Сильпо" — 109 грн;

"Varus" — 99,90 грн.

То есть для покупателя цена бутылки зависит от конкретной торговой сети и акционных предложений. В отдельных магазинах продукт еще можно приобрести примерно за 90 грн, тогда как в других его стоимость уже превышает 110 грн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в супермаркетах уже вводят ограничения на покупку отдельных продуктов — в частности, не более 6 бутылок масла или 6 кг круп на одного покупателя, хотя общего дефицита этих товаров нет. В то же время из-за более дорогой и сложной логистики цены на отдельные товары могут расти, особенно на скоропортящиеся продукты

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