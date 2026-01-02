'Не потерять человечность': вторая ракетка Украины оправдалась за фото с экс-россиянками

Украинская теннисистка Надежда Киченок, которая угодила в скандал после фото с экс-россиянками, подтвердила, что общается с некоторыми представителями РФ. При этом 53-я ракетка планеты (№2 в стране) в парном разряде подчеркнула, что понимает волну критики от соотечественников, которым тяжело воспринимать подобные снимки под обстрелами.

Об этом Киченок заявила в ответ на вопрос администраторов сообщества Ukrainian Tennis Community в Telegram после того, как там обратили внимание на фото Надежды с экс-россиянками Юлией Путинцевой, Дарьей Касаткиной и Анной Данилиной. Теннисистка подчеркнула, что ее проукраинская позиция остается неизменной.

"Я украинка и в моей стране война. И чтобы в дальнейшем играть в теннис и защищать наш флаг, мне также пришлось покинуть свой дом. Но у меня есть цель для себя на войну – это не потерять человечность. И я уверена, что это тоже не всем понравится. Потому что, что такое человечность, когда нас убивают. Я принимаю претензии в свою сторону, и честно признаю, что это фото сложно воспринимать, сидя под обстрелами и когда гибнут украинцы от рук р*сни", – прокомментировала Киченок.

До этого теннисистка из Киева Александра Олейникова выразила разочарование из-за поведения Надежды и других соотечественников, которые "отмежевались от действительности – живут лучшей жизнью где-то далеко от Украины".

Отметим, что Путинцева в ноябре выступала на турнире в Санкт-Петербурге, спонсором которого является "Газпром". Кроме того, Киченок подписана в социальных сетях на многих пророссийских спортсменов и спикеров.

