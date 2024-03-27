Не Мудрик. Аналитики назвали лучшего игрока матча Украина – Исландия

Полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков был признан лучшим игроком матча сборной Украины в финале плей-офф отбора Евро-2024 с Исландией, по версии ведущих аналитических порталов. При этом болельщики "сине-желтых" сделали свой выбор в пользу автора победного мяча Михаила Мудрика.

Судаков не только вел игру украинской команды, но и стал автором двух голевых передач. Георгий ассистировал не только Мудрику, но и Виктору Цыганкову, который сравнял счет в поединке.

Это вилилось в высокие показатели игрока "Шахтера". Портал Who Scored оценил игру Судакова в 8,2 балла. В свою очередь сайт Sofa Score выставил украинцу на одну десятую меньше.

Полузащитник опередил двух авторов забитых мячей, который получили 7,6-7,7 балла. Также высоко оценили игру опорного хавбека киевского "Динамо" Владимира Бражко, для которого встреча стала лишь второй в составе национальной команды.

Напомним, сборная Украины одержала волевую победу над Исландией и в четвертый раз подряд сыграет на чемпионате Европы по футболу. Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров откровенно рассказал о том, что происходило в раздевалке команды в перерыве матча.

Как сообщал OBOZ.UA, полузащитник сборной Исландии Йон Дагур Торстейнссон назвал поражение от Украины самым болезненным в карьере, а гол Михаила Мудрика на 84-й минуте – убийственным для его команды. Отметим, что перед началом встречи Украина – Исландия полный стадион во Вроцлаве великолепно исполнил гимн нашей страны.

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