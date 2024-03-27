'Убил игру': футболист сборной Исландии эмоционально отреагировал на поражение от Украины

Полузащитник сборной Исландии Йон Дагур Торстейнссон назвал самым обидным в карьере поражение от Украины в финале плей-офф отбора Евро-2024. Футболист бельгийского клуба "Леувен" отметил, что решающим в поединке стал второй гол "сине-желтых", который буквально убил его команду.

Об этом Торстейнссон заявил в комментарии порталу mbl.is. По словам 27-летнего хавбека, который несколько раз пробивал по воротам вратаря украинцев Андрея Лунина, после первого пропущенного мяча от Виктора Цыганкова исландцы надеялись на то, что смогу перевести встречу в овертайм.

"Я еще не пересматривал моменты, но Лунин словно читал меня. Чувствовал себя загнанным в угол. Не знаю, что произошло. Мы были в игре при счете 1:1 и старались сохранить его, но потом пришел второй гол украинцев, который полностью все изменил. Он просто убил игру. При 1:1 мы верили в овертайм. Конечно, это поражение принесло самое большое разочарование в карьере", – сказал игрок сборной Исландии.

Отметим, что перед началом встречи Украина – Исландия полный стадион во Вроцлаве великолепно исполнил гимн нашей страны.

Как сообщал OBOZ.UA, определились все участники финальной части чемпионата Европы 2024 года в Германии и соперники украинской сборной.

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