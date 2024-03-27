'На повышенных тонах': Ребров рассказал о происходящем в раздевалке сборной Украины в перерыве матча с Исландией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров признался, что его подопечные выражали друг другу недовольство в перерыве матча с Исландией, в котором решалась судьба путевки на Евро-2024. По словам наставника "сине-желтых", это во много помогло команде переломить ход встречи и добыть волевую победу.

Об этом Ребров откровенно рассказал в комментарии "Суспильне Спорт". 48-летний специалист, который вывел команду на четвертое подряд для нее континентальное первенство, подчеркнул, что поединок во Вроцлаве был самым сложным в отборочном цикле из-за его значимости.

"На кону было очень много. Был тяжелый матч, но, по моему мнению, мы контролировали игру. Гол Исландии? Мне это пока неинтересно. Разберем этот эпизод. В перерыве кое-что подкорректировали, но очень важно, что игроки сами были недовольны этой игрой, которую показывали. Они разговаривали на повышенных тонах – может это помогло. Все понимали цену этой победы. То, что сделали во втором тайме, – заслуга всех, кто был в раздевалке", – прокомментировал Ребров.

Интересно, что полузащитник сборной Исландии Йон Дагур Торстейнссон назвал поражение от Украины самым болезненным в карьере, а гол Михаила Мудрика на 84-й минуте – убийственным для его команды. Отметим, что перед началом встречи Украина – Исландия полный стадион во Вроцлаве великолепно исполнил гимн нашей страны.

Как сообщал OBOZ.UA, определились все участники финальной части чемпионата Европы 2024 года в Германии и соперники украинской сборной.

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