Полный стадион в Польше фантастически исполнил гимн Украины перед матчем с Исландией в финале отбора на Евро-2024 по футболу. Видео

Все болельщики сборной Украины потрясающе исполнили национальный гимн страны перед матчем с командой Исландии в финале плей-офф отбора на чемпионат Европы по футболу-2024. Номинально домашний поединок наша команда провела на "Вроцлав Арене" в Польше, который посетили 34000 человек.

Перед стартовым свистком украинские зрители устроили фантастический перфоманс, чтобы зарядить своих игроков на решающую битву за Евро-2024. Не отставали от поклонников и сами футболисты сборной Украины, вместе с солистом группы "Без обмежень" Сергеем Танчинцем, также исполнив "Ще не вмерла...".

Отметим, что украинцы не первый раз устраивают такое шоу на трибунах. Так например стадион в Леверкузене "БайАрена" потрясающе поддержал Украину на матче с командой Италии за право сыграть на чемпионате Европы 2024 года.

Стадион "БайАрена" заранее подготовился к игре. На трибунах для зрителей приготовили специальные модули в цветах нашей страны, которые болельщики подняли над головами. Сам национальный гимн доверили исполнить Сергею Иванчуку – оперному певцу, который после начала полномасштабного вторжения России занялся волонтерством и попал под обстрел в Харьковской области.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 марта сборная Украины по футболу обыграла команду Боснии и Герцеговины в полуфинале плей-офф квалификации на чемпионат Европы-2024, забив два гола на 85-й и 88-й минутах. Матч на арене "Билино Поле" в боснийском городе Зеница завершился со счетом 1:2.

После Сергей Ребров назвал изменение тактики команды главным фактором победы в полуфинале плей-офф отбора Евро-2024. Наставник отметил, что соперники не были готовы к выходу второго нападающего.

Финальная встреча Украина – Исландия запланирована на 26 марта. Уже стали известны телеканалы, где будет трансляция.

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