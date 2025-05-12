'Не могу подобрать слов': Белью однозначно сказал, чем закончится реванш Усик – Дюбуа

Бывший чемпион тяжелого веса Тони Белью выразил полную уверенность в том, что Александр Усик (23-0, 14 КО) победит Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО) в реванше. Британец отметил, что его соотечественник благодаря последним победам утвердился среди лучших представителей королевского дивизиона и создаст проблемы украинцу, но не сможет остановить соперника.

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Об этом Белью заявил в интервью YouTube-каналу talkSPORT Boxing. Бывший соперник Усика восхитился нашим соотечественником, отметив, что он обладает невероятными умениями, а Дюбуа по мере течения боя будет все больше терять уверенность в своих силах.

"Думаю, Дюбуа находит на том этапе карьеры, когда он знает, что ему надо делать. Он продемонстрировал, что может преодолевать трудности. Победа над Энтони Джошуа подняла его уверенность до максимума. Он суперопасный соперник. Он подойдет к бою с максимальной уверенностью. Но его вера в победу будет снижаться с каждым раундом. Усик – это гений, который нужен боксу. Я не могу подобрать слов, чтобы описать, насколько он хорош. Я не думаю, что Дюбуа – тот человек, который сможет положить Усику конец. Думаю, Усик победит досрочно. Он остановит его", – сказал Белью.

Александр и Даниель подерутся 19 июля в Лондоне. Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией украинец совершил неожиданный поступок.

До этого искусственный интеллект Grok сказал, в каком раунде закончится реванш Александра и Даниеля. Кроме того, он назвал главную уязвимость украинца в бою с британцем.

В августе 2023 года Александр выиграл нокаутом в девятом раунде. Скандальной получилась пятая трехминутка. Тогда Дюбуа нанес удар Усику в живот, и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя.

Это вызвало негодование в команде британца. Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик рассказал о том, с кем собирается провести свой последний бой на профессиональном ринге. Также стало известно, что ждет украинца после реванша с Даниелем Дюбуа. В свою очередь, сам британец указал на особенность украинцев.

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