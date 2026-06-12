Многократная чемпионка России в прыжках с шестом Полина Кнороз пожаловалась на то, что Международная федерация легкой атлетики World Athletics отказалась утвердить ее личный рекорд. На минувших выходных представительница страны-агрессорки в Москве прыгнула на 4,87 метра, но организация результат не признала.

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Об этом Кнороз заявила в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС. 26-летняя уроженка Санкт-Петербурга повторила традиционные кремлевские нарративы о том, что спортивные федерации "со всех сторон обложили" россиян санкциями.

"Этот результат не засчитали. Сказали, что помост был не сертифицирован. Я об этом узнала совсем недавно. Но расстраиваться не вижу смысла, на меня это никак не повлияло. Нас со всех сторон обложили, поэтому я ничего поделать с этим не могу. Делаю вывод, что надо прыгать выше. И обязательно нужно делать это на дорожке, помосты мне не подходят. Но это очень странная история с помостом в Москве. Я не знаю, почему так все получилось", – сказала Кнороз.

Отметим, что World Athletics отказалась выполнять рекомендацию Международного олимпийского комитета о допуске спортсменов из России и Беларуси.

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