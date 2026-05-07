Выполнять новое решение МОК по России и Беларуси отказалась крупнейшая международная федерация

Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) отказалась выполнять рекомендацию Международного олимпийского комитета о допуске белорусских спортсменов к международным соревнованиям. Федерация заявила, что санкции против России и Беларуси, введенные после полномасштабного вторжения РФ в Украину, остаются в силе.

МОК 7 мая призвал международные федерации рассмотреть возможность снятия ограничений с Беларуси, сохранив санкции против России. В комитете объяснили это тем, что Национальный олимпийский комитет Беларуси "соответствует Олимпийской хартии", тогда как российская сторона остается под санкциями, в том числе из-за вопросов к антидопинговой системе.

Несмотря на позицию МОК, World Athletics сообщила, что не намерена менять собственное решение. В федерации напомнили, что ограничения были введены в марте 2022 года и подтверждены повторно в 2023 и 2025 годах.

"В результате вторжения России в Украину санкции World Athletics, введенные в марте 2022 года и исключающие белорусских и российских спортсменов, официальных лиц и вспомогательный персонал из соревнований, остаются в силе. Наш совет принял четкое решение: когда появится ощутимое продвижение к мирным переговорам, он сможет пересмотреть свою позицию", — заявили в федерации.

Глава World Athletics Себастьян Коу ранее неоднократно выступал с жесткой позицией по отношению к России. Перед Олимпиадой-2024 в Париже он посещал Украину и встречался с украинскими спортсменами и президентом Владимиром Зеленским.

МОК при этом напомнил, что белорусские атлеты уже выступали в нейтральном статусе на Олимпиаде-2024 в Париже и зимних Играх-2026 без инцидентов. В организации также подтвердили, что Олимпийский комитет России остается отстраненным, а Всемирное антидопинговое агентство продолжает проверку российской системы допинга.

В сентябре прошлого года Международный паралимпийский комитет разрешил спортсменам из России и Беларуси участвовать в зимней Паралимпиаде-2026, а World Aquatics допустила представителей двух стран к международным турнирам в составе национальных команд.

