Знаменитая легкоатлетка Елена Исинбаева, которая сбежала из РФ в Испанию, вызвала раздражение у россиян рассказом о путешествиях. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, прервавшая длительное молчание, также напомнила, что представляла страну-агрессорку, где сейчас ее называют предательницей.

" Благодаря спорту я путешествую по миру с 16 лет. Побывала на пяти континентах, надеюсь когда-нибудь побывать в шестом – в Антарктиде. Посетила 52 страны из 197. Проживала в четырех странах, помимо России, во времена своей активной профессиональной спортивной деятельности. Я отработала более 35 лет в профессиональном спорте, облетела весь мир, являюсь самой титулованной прыгуньей с шестом в мире. Защищала честь нашей славной страны на разных мировых аренах десятилетиями. С гордостью слушала гимн в свою честь, стоя на высшей ступени пьедестала почета", – сказала Исинбаева в интервью журналу ОК.

Читатели портала Sports.ru остались не в восторге от этих слов бывшей спортсменки. Фанаты из РФ призвали ее вернуться в родную страну, которая продолжает вести преступную войну против Украины.

"В Туапсе съезди, Лена, в Анапе тоже сейчас неплохо, надо больше Родине внимания уделять – нечего по заморским странам и континентам кататься", "Госпожа майор с 21 года живет на Тенерифе", "Пока было выгодно, прыгала за ЦСКА, стало невыгодно – соскочила с майорского звания", "Поправки, разработанные Исинбаевой, уже дают видимый результат", – пишут в комментариях.

Напомним, Исинбаева в прошлом активно сотрудничала с властями. Она была доверенным лицом Путина на выборах 2012 года и участвовала в продвижении поправок к Конституции в 2020-м, позволивших диктатору остаться у власти до 2036 года.

Как сообщал OBOZ.UA, Елена Исинбаева в 2023-м сбежала жить на Тенерифе, а позже отреклась от армии РФ и Путина, назвав россиян неудачниками. В январе нынешнего-2025 она побывала в РФ на похоронах своего тренера.

