'Начал волноваться за Усика': про опасный для Александра момент боя и Кинг-Конга Фьюри рассказал экс-чемпион мира из Украины

Бывший украинский чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBC Виктор Постол (31-5, 12 КО) во время объединительного боя между Александром Усиком (22-0, 14 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1 , 24 КО) начал волноваться за крымчанина не из-за рассечения, а после мощного апперкота Цыганского короля. К тому же массивного англичанина Постол сравнил с Кинг-Конгом.

По словам бывшего обладателя пояса WBC, он был уверен в победе Усика по очкам, но был в поединке момент, когда Виктор начал переживать за Александра.

"Я заволновался тогда, когда Саша пропустил один такой мощный удар Тайсона снизу. Но напряжение уже немного спало после того, как Фьюри отсчитали нокдаун в девятом раунде. Тогда преимущество было уже у Александра", – рассказал Постол.

Если не критический, но достаточно опасный для Усика отрезок пришелся как раз на раунды с пятого до седьмого.

"Да, да. И там было видно, что Саше было трудно подойти к нему, подобраться поближе через габариты Фьюри. Он такой как Кинг-Конг, а Саша на его фоне маленький. Было видно, что ему приходилось очень тяжело. Но Александр со всем справился", – добавил известный боксер.

Ранее в разговоре с OBOZ.UA бывший украинский чемпион объяснил, как рефери помог Тайсону и почему ему будет легче во втором бою.

Известно, что Усик был госпитализирован после боя с Тайсоном Фьюри. Промоутер Александр Красюк рассказал о деталях травмы челюсти боксера.

Усик одержал победу над Фьюри раздельным решением судей – 115:112, 113:114, 114:113. После поединка британец назвал войну в Украине одной из причин поражения. Тайсон также выразил желание посетить Украину.

Стало известно, что Усик потеряет титул абсолютного чемпиона мира к началу лета. Это решение разозлило британца Тони Белью.

А в Англии заговорили о том, что цыганский король завершит карьеру после поражения.

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