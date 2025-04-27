На камеры попала реакция Лунина после гола в финале Кубка Испании. Видео

В финале Кубка Испании между "Барселоной" и "Реалом" Орельен Чуамэни открыл счет на 77-й минуте. После навеса Арды Гюллера французский полузащитник мадридцев удачно сыграл головой.

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Во время повтора на камеру попала реакцию скамейки запасных "Реала", на которой был и украинский голкипер Андрей Лунин.

26-летний футболист сборной Украины эмоционально отреагировал на удар своего одноклубника – наш соотечественник мгновенно вскочил со своего места и побежал праздновать вместе с партнерами по команде.

Как сообщал OBOZ.UA, финал Кубка Испании завершился победой "Барселоны". Основное время завершилось вничью 2:2, а победный гол на 116-й минуте забил Жюль Кунде

В концовке матча Килиан Мбаппе задел рукой лицо Эрика Гарсии, после чего судья зафиксировал фол в пользу "Барселоны", прервав последнюю атаку "Реала".

Решение арбитра вызвало бурную реакцию мадридцев: особенно отличился Антонио Рюдигер, который с лавки запасных бросил предмет в сторону судьи, а затем попытался наброситься на него – сдерживать разъярённого защитника пришлось шестерым одноклубникам.

Напомним, что эта игра оказалась в центре крупного скандала ещё до стартового свистка. В сети активно обсуждали слухи о якобы отказе мадридцев выходить на поле.

На предматчевой пресс-конференции главный арбитр финала Рикардо де Бургос Бенгоэчеа не сдержал эмоций, заплакав из-за критики со стороны клубного телевидения "Реала". Это вызвало напряжение в отношениях между федерацией и мадридским клубом, но позже "Реал" официально подтвердил участие в финале, заявив, что никогда не планировал бойкот.

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