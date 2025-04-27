В матче 'Барселона' - 'Реал' определился победитель самого скандального розыгрыша Кубка Испании. Видео

В финале Кубка Испании "Барселона" в напряженном и драматичном матче в дополнительное время обыграла "Реал Мадрид" со счетом 3:2. Основное время завершилось вничью 2:2, а победный мяч каталонцы забили на последних минутах.

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Счет в игре открыл "Реал" усилиями Килиана Мбаппе. Французский нападающий красиво исполнил штрафной удар, отправив мяч в левый угол ворот и воспользовавшись рикошетом от штанги – 1:0. Однако "Барселона" быстро пришла в себя: Ферран Торрес сравнял счет, элегантно перекинув мяч через Тибо Куртуа после точного паса Ламина Ямаля.

Во втором тайме "Реал" вновь вышел вперед благодаря удару головой Орельена Тчуамени после подачи с углового. Но удержать преимущество мадридцам не удалось – "Барселона" снова сравняла: Торрес оформил дубль, а Ямаль снова оказался одним из лучших на поле, отметившись результативной передачей.

Основное время не выявило победителя, и судьба трофея решалась в дополнительных таймах. На 116-й минуте оборона "Реала" допустила грубую ошибку: Жюль Кунде воспользовался возможностью и пробил точно в цель – 3:2 в пользу "Барселоны".

В концовке матча Килиан Мбаппе задел рукой лицо Эрика Гарсии, после чего судья зафиксировал фол в пользу "Барселоны", прервав последнюю атаку "Реала".

Решение арбитра вызвало бурную реакцию мадридцев: особенно отличился Антонио Рюдигер, который с лавки запасных бросил предмет в сторону судьи, а затем попытался наброситься на него – сдерживать разъярённого защитника пришлось шестерым одноклубникам.

Сразу три игрока "Реала" – Антонио Рюдигер, Лукас Васкес и Джуд Беллингем – получили красные карточки за неспортивное поведение.

Напомним, что эта игра оказалась в центре крупного скандала ещё до стартового свистка. В сети активно обсуждали слухи о якобы отказе мадридцев выходить на поле.

На предматчевой пресс-конференции главный арбитр финала Рикардо де Бургос Бенгоэчеа не сдержал эмоций, заплакав из-за критики со стороны клубного телевидения "Реала". Это вызвало напряжение в отношениях между федерацией и мадридским клубом, но позже "Реал" официально подтвердил участие в финале, заявив, что никогда не планировал бойкот.

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