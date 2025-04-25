Судья расплакался до игры: перед матчем 'Барселона' – 'Реал' произошел скандал. Видео

Главный арбитр финала Кубка Испании Рикардо де Бургос Бенгоэчеа не смог сдержать эмоций накануне поединка. Футбольный судья расплакался во время пресс-конференции перед противостоянием каталонской "Барселоны" и мадридского "Реала", чем вызвал ультиматум со стороны "королевского клуба".

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Бенгоэчеа пожаловался на то, что в Испании арбитров часто подвергают необоснованному хейту, информирует Cadena COPE. "Когда твой сын идет в школу, и ему говорят, что его отец "вор", и он возвращается домой в слезах, это настоящая боль. То, через что мы проходим, это несправедливо", – заявил рефери расплакавшись.

В "Реале" были шокированы поведением судьи и потребовали от национальной федерации (RFEF) заменить Бенгоэчеа. В столичном клубе отметили, что рефери из Бильбао не готов работать на принципиальном поединке.

Представители мадридцев подчеркнули, что 39-летний баск никогда не судил матчи основной стадии Лиги чемпионов и всего однажды работал в отборе на ЧМ, когда судил матч Фарер и Молдовы. В то же время в RFEF считают нецелесообразной смену арбитра.

Отметим, что поединок "Барселона" – "Реал" за национальный трофей состоится в субботу, 26 апреля. Начало игры – в 23:00 пао киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти устроил новую подставу Андрею Лунину накануне финала Кубка Испании с "Барселоной".

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