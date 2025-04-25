'Реал' отказывается играть матч с 'Барселоной': что за скандал вспыхнул перед финалом Кубка Испании

Мадридский "Реал" спровоцировал грандиозный скандал накануне финального матча Кубка Испании с каталонской "Барселоной". Руководство столичного клуба устроило бойкот организаторам поединка, а также рассматривает возможность неявки на поединок 26 апреля.

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Об этом информирует издание Mundo Deportivo. Представители "Реал" в лице тренера Карло Анчелотти и легендарного Луки Модрича не явились на обязательную пресс-конференцию, грубо нарушив регламент турнира. Кроме того, были отменены открытая тренировка команды и официальный ужин соперников.

Таким эмоциональным образом в "Реале" отреагировали на пресс-конференцию членов судейской бригады финального матча турнира. Во время нее 39-летний арбитр из Бильбао Рикардо де Бургос Бенгоэчеа расплакался, пожаловавшись на хейт.

После этого "королевский клуб" потребовал от национальной федерации (RFEF) замены рефери. Представители мадридцев подчеркнули, что баск никогда не судил матчи основной стадии Лиги чемпионов и всего однажды работал в отборе на ЧМ, когда судил матч Фарер и Молдовы. Однако в RFEF ответили Мадриду отказом.

Отметим, что поединок "Барселона" – "Реал" за национальный трофей состоится в субботу, 26 апреля. Начало игры – в 23:00 пао киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти устроил новую подставу Андрею Лунину накануне финала Кубка Испании с "Барселоной".

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