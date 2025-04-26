'Техническое поражение лучше, чем 0:5'. Случившееся с 'Реалом' перед игрой с 'Барселоной', спровоцировало скандал в Испании

Финал Кубка Испании между "Барселоной" и "Реалом" оказался в центре крупного скандала ещё до стартового свистка. В Сети активно обсуждали слухи о якобы отказе мадридцев выходить на поле.

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На предматчевой пресс-конференции главный арбитр финала Рикардо де Бургос Бенгоэчеа не сдержал эмоций, заплакав из-за критики со стороны клубного телевидения "Реала". Это вызвало напряжение в отношениях между федерацией и мадридским клубом, но позже "Реал" официально подтвердил участие в финале, заявив, что никогда не планировал бойкот.

Тем не менее поведение "сливочных" вызвало волну критики среди болельщиков в соцсетях. Фанаты обвинили клуб в попытках заранее оправдать возможное поражение. В комментариях звучали жёсткие фразы: "Техническое поражение лучше, чем 0:5", "Реал превращается в посмешище" и "Плач и истерика – из страха перед унижением от Барсы".

Многие отметили, что "Реал" заготовил себе список оправданий на случай очередной неудачи в важном матче, а давление на судей расценили как слабость и попытку создать удобный фон вокруг возможного результата.,

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