На камеру попало лицо Орбана после победы Украины над Венгрией в Лиге наций. Фотофакт

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил матч национальной футбольной сборной против Украины в Лиге наций. В концовке встречи камеры зафиксировали политика на трибуне стадиона в момент, когда хозяева поля уступили украинской команде.

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На опубликованном снимке премьер-министр Венгрии запечатлен в компании других гостей матча. Орбан с кислым лицом наблюдал за игрой с трибуны и после окончания встречи быстро покинул арену.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по футболу успешно дебютировала в Лиге наций 2026/2027, одержав в Будапеште первую в своей истории победу над Венгрией со счетом 1:0.

Единственный гол на 42-й минуте встречи забил Даниил Сикан, который головой замкнул навес Георгия Судакова.

После финального свистка украинские футболисты подошли к фан-сектору поблагодарить ультрас, развернувших на трибунах баннер в поддержку временно оккупированного города Олешки.

Концовка поединка ознаменовалась массовой потасовкой.

Представители венгерской команды эмоционально отреагировали на историческое поражение. Капитан венгров Доминик Собослаи заявил, что они "отдали все силы, но сегодня этого оказалось недостаточно". В свою очередь, вратарь хозяев Балаж Тотт назвал поражение несправедливым,

Свой следующий матч в рамках турнира национальная команда Украины проведет уже завтра, 28 сентября в 19:00, на выезде против сборной Грузии.

Стоит отметить, что перед игрой венгерские ультрас освистали гимн Украины.

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