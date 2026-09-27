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На камеру попало лицо Орбана после победы Украины над Венгрией в Лиге наций. Фотофакт

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
3,8 т.
Бывший премьер-министр пришел поддержать свою команду
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Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил матч национальной футбольной сборной против Украины в Лиге наций. В концовке встречи камеры зафиксировали политика на трибуне стадиона в момент, когда хозяева поля уступили украинской команде.

На опубликованном снимке премьер-министр Венгрии запечатлен в компании других гостей матча. Орбан с кислым лицом наблюдал за игрой с трибуны и после окончания встречи быстро покинул арену.

Орбан (справа вверху) на матче Венгрия - Украина

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по футболу успешно дебютировала в Лиге наций 2026/2027, одержав в Будапеште первую в своей истории победу над Венгрией со счетом 1:0.

Сборная Украины побеждает Венгрию.

Единственный гол на 42-й минуте встречи забил Даниил Сикан, который головой замкнул навес Георгия Судакова. 

Украинцы празднуют гол в ворота Венгрии.

После финального свистка украинские футболисты подошли к фан-сектору поблагодарить ультрас, развернувших на трибунах баннер в поддержку временно оккупированного города Олешки.

Футболисты сборной Украины поблагодарили фанатов

Концовка поединка ознаменовалась массовой потасовкой.

Собослаи (справа) спровоцировал драку с украинцами.

Представители венгерской команды эмоционально отреагировали на историческое поражение. Капитан венгров Доминик Собослаи заявил, что они "отдали все силы, но сегодня этого оказалось недостаточно". В свою очередь, вратарь хозяев Балаж Тотт назвал поражение несправедливым,

Балаж Тотт

Свой следующий матч в рамках турнира национальная команда Украины проведет уже завтра, 28 сентября в 19:00, на выезде против сборной Грузии.

Сборная Украины  по футболу

Стоит отметить, что перед игрой венгерские ультрас освистали гимн Украины.

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