Камера сняла, что сделали футболисты сборной Украины на стадионе в Будапеште после победного матча с Венгрией. Видео

Сборная Украины с победы начала выступление в новом розыгрыше Лиги наций, обыграв Венгрию на ее поле со счетом 1:0. После финального свистка все футболисты подошли к сектору украинских болельщиков и вместе с ними устроили эмоциональное празднование на трибунах.

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Сразу после финального свистка весь состав украинской команды направился к гостевому сектору. Игроки поблагодарили своих болельщиков за поддержку, а затем вместе с фанатами несколько раз проскандировали "У-КРА-Ї-НА!".

Еще одним заметным эпизодом вечера стал баннер, который вывесили украинские зрители, напомнив о трагедии во временно оккупированном городе Олешки. Болельщики призвали международное сообщество обратить внимание на ситуацию в Херсонской области и гуманитарные проблемы его жителей.

Матч 1-го тура Лиги наций состоялся 25 сентября на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште. Единственный мяч в поединке забил Даниил Сикан, принеся украинской команде минимальную победу и первый официальный успех под руководством нового главного тренера Андреа Мальдеры.

Концовка встречи получилась напряженной. Уже в компенсированное время арбитр удалил полузащитника сборной Украины Александра Назаренко, после чего между футболистами обеих команд возникла массовая драка.

Следующий матч команда Андреа Мальдеры проведет уже 28 сентября на выезде против сборной Грузии.

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