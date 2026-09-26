Украины не было на поле: капитан Венгрии отреагировал на поражение в матче Лиги наций

Капитан сборной Венгрии Доминик Собослаи выразил разочарование поражением от украинцев на старте нового розыгрыша Лиги наций. Футболист "Ливрепуля", который в концовке игры стал одним из активных участников драки стенка на стенку, отметил, что его команда полностью контролировала игру во второй тайме.

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Об этом Собослаи заявил в послематчевом интервью, информирует портал M4 Sport. По словам лидера венгерской сборной, который также отметился постоянными симуляциями и апелляциям к арбитру матча в Венгрии, у него и его партнеров есть все шансы исправить ситуацию в турнире.

"Сегодня мы выложились на поле без остатка – просто этого оказалось недостаточно, да и удача была не на нашей стороне. У нас были моменты, но реализовать их не удалось. Во втором тайме соперник вообще был ни при делах, они не имели отношения к матчу. Мы двигаемся дальше. То, что мы столкнулись с такой ситуацией, – хороший знак: это значит, что мы готовы принять вызов, кто бы ни вышел на поле. Нужно продолжать в том же духе, и рано или поздно удача нам улыбнется", — сказал лидер национальной сборной", – сказал Собослаи.

Отметим, что украинцы выиграл на выезде у Венгрии благодаря единственному голу Даниила Сикана. Теперь 28 сентября "сине-желтые" проведут в Тбилиси матч с Грузией.

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