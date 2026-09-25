С дракой и кровью сборная Украины вырвала победу над Венгрией на старте новой Лиги наций

Сборная Украины по футболу начала новый сезон Лиги наций под руководством нового тренера, итальянца Андреа Мальери, и преподнесла ему подарок в виде тяжелой победы над Венгрией со счетом 1:0. В первом туре группы 2 дивизиона В "сине-желтые" помучились с неуступчивыми венграми, но матч 25 сентября на "Пушкаш-Арене" в Будапеште закончился в пользу гостей. Хотя не обошлось даже без драки и кровопролития.

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Мальдера, который не так давно входил в тренерский штаб Андрея Шевченко, хорошо знаком с нашей командой. Но в мае 2026 года впервые самостоятельно возглавил сборную. За это время "сине-желтые" успели провести под его руководством два товарищеских матча в июне, когда обыграли Польшу (2:0), и не смогли довести до конца матч с Данией (1:2) из-за потери сознания Кристианом Эриксеном.

Председатель УАФ Шевченко, который хорошо знает возможности Андреа, поставил перед его командой амбициозную задачу на этот розыгрыш ЛН: "Хотим через Лигу наций попасть на чемпионат Европы". А для этого нашим футболистам нужно выиграть свою группу.

Мальдера же был настроен более философски: мол, да, ЛН может дать нам преимущество на групповом этапе квалификации, это важный элемент, но не может быть единственной целью. Итальянский специалист стремится создать тактическую и техническую идентичность, и, если удастся заложить фундамент, то на этом фундаменте будет легче строить новую сборную Украины. Поэтому он призвал не слишком радоваться победе и не слишком расстраиваться в случае поражения.

В стартовом составе "сине-желтых" в Будапеште вышло сразу пять представителей УПЛ. В частности, место в воротах "сине-желтых" занял не голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин, который пока не имеет достаточной игровой практики, а представитель донецкого "Шахтера" Дмитрий Ризнык. Главным дебютантом гостей стал правый защитник "Харькова", 21-летний Илья Крупский.

А вот громким возвращением можно назвать появление нападающего Даниила Сикана, который не играл с ноября 2023 года. Но результативные выступления за бельгийский "Андерлехт" вернули его в сборную. Давно не было видно в составе "сине-желтых" и полузащитника киевского "Динамо" Владимира Бражка. Но и он сумел убедить итальянского наставника.

В свою очередь, венгерская пресса перед матчем сетовала, что в их сборной не хватает ярких личностей в атаке. Но полузащитник английского "Ливерпуля" Доминик Собослаи дал нашим футболистам хорошую отповедь.

Украинцы с первых минут пытались высоко прессинговать венгров, оказывать на них давление по всему полю и отвечать быстрыми контратаками. Но на 11-й минуте хозяева едва не открыли счёт после точной передачи Собослаи с правого фланга и скидки Шефера. Лукач фактически на углу штрафной площадки мастерски развернулся, оставив за спиной Крупского, и мощно пробил по воротам, но попал в перекладину.

А уже на 15-й минуте бешеным дальним ударом ответил Сикан, который сам отобрал мяч в центре поля, немного продвинул его вперед и, не входя в штрафную, проверил бдительность венгерского вратаря ударом низом. Однако мяч прошел мимо левой штанги.

Венгры были очень близки к тому, чтобы открыть счёт и на 18-й минуте, когда Собослаи прострелил вдоль ворот Ризныка, однако Болла с пяти метров не попал в пустой угол. Цыганков пытался быстро ответить сопернику, но не смог удобно подстроиться под удар. Как и чуть позже Судаков уже после передачи Цыганкова.

На 21-й минуте Бражко в борьбе за мяч очень высоко поднял ногу и задел шипами голову Шефера, в результате чего у венгра началось кровотечение, а украинец получил желтую карточку.

В целом команды демонстрировали очень динамичный и конкурентный футбол, сражаясь в каждом эпизоде. По отдельным моментам ближе к голу были все-таки хозяева. И на 38-й минуте после потери Забарного в центре поля просто чудом успел подстраховать и вынести мяч, летевший в сторону ворот, Миколенко.

На 42-й минуте удача еще раз улыбнулась Украине после подачи с левого фланга Георгия Судакова. Венгры в этом эпизоде совсем забыли о Сикане в своей штрафной, и он в одиночку головой с отскоком от газона забил мяч в сетку хозяев. Венгры, конечно, устроили штурм ворот Ризника на последних минутах первого тайма, но украинцы всё же выиграли эту половину матча.

Вполне ожидаемо, что второй тайм начался с атак Венгрии, которая не собиралась уступать победу на своем поле. Хозяева действовали жестко и давили на соперника на каждом клочке газона, заставляя украинцев терять хладнокровие и чаще нарушать правила. Но действительно голевых моментов в первые полчаса почти не было. Можно отметить разве что удары Шефера и Тота.

Но и Украина фактически ничего не создавала, уступив венграм контроль над мячом. Пока на 77-й минуте Олег Очеретько не отдал роскошный пас еще одному дебютанту сборной Игорю Краснопиру, отрезав всю команду соперника. Однако нападающий "Полесья" не смог переиграть вратаря Венгрии, который в последний момент выбил мяч, летевший в его ворота.

Венгры вновь бросились в атаку и едва не достигли своей цели, когда в суматохе в чужой штрафной на 86-й минуте хозяевам удалось пробить, и Ризнык достал мяч из-под перекладины.

Венгры, которые проигрывали на своем поле, сильно нервничали и были недовольны, когда не получали очередной штрафной или даже пенальти. И это напряжение вылилось в схватку после изъятия Назаренко, сорвавшего опасную атаку противника.

Пока неизвестно, как Собослаи спровоцировал Цыганкова, но когда Виктор подошел к Доминику и выразил ему свое недовольство, его стал толкать Милош Керкез. И быстро пожалел об этом, ведь сразу получил орехи от капитана "сине-желтых" Матвиенко. Судья раздал четыре "горчичника", а затем зафиксировал тяжелую победу Украины 1:0.

В самом деле, за исключением определенных периодов во втором тайме, команда Мальдеры очень понравилась. Уж и не вспомнишь, когда наша сборная играла с таким рвением и самоотдачей, подстраховывая друг друга. Да, где-то украинцам повезло, но они буквально вгрызались в мяч в каждом эпизоде. Бушевали, не покладая рук.

В другом матче группы Украины Северная Ирландия победила в гостях Грузию – 1:0. Победный гол полузащитник ирландцев Ши Чарльз забил уже на девятой добавленной минуте. Поэтому в понедельник, 28 сентября, украинцам будет тяжело против раздраженной поражением Грузии. Тем более на ее поле.

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