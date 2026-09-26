"Лучше Украины". Вратарь сборной Венгрии сделал неожиданное признание после поражения от украинской команды в Лиге наций

Голкипер сборной Венгрии по футболу Балаж Тотт заявил, что его команда играла лучше Украины в первом туре Лиги наций, несмотря на поражение. Матч первого тура дивизиона B на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште завершился со счетом 0:1. Единственный мяч Даниила Сикана принес украинской команде победу и позволил начать турнир с трех очков.

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Комментируя итог встречи в эфире M4 Sport, Тотт признал, что его сейвы не помогли команде избежать поражения.

"Моя игра ничего не значила. У них был один по-настоящему опасный момент, и они его использовали. На протяжении всего матча мы играли лучше, но нужно забивать голы. В обороне же такие матчи нужно завершать без пропущенных мячей", – сказал вратарь сборной Венгрии.

Голкипер добавил, что команда должна детально разобрать причины неудачи.

"Нужно проанализировать, где именно мы допустили ошибку. Но времени на сожаления нет, потому что через два дня нас ждет следующий матч. Там нас устроят только три очка", – отметил Тотт.

После игры своими впечатлениями поделился и капитан венгерской сборной Доминик Собослаи. Он прокомментировал эмоциональные эпизоды в концовке встречи и подчеркнул, что команда намерена продолжать борьбу.

"В футболе такое бывает. Неважно, кто находится перед нами, мы всегда будем бороться. Я горжусь командой, потому что мы отдали все силы, но сегодня этого оказалось недостаточно. Мы движемся дальше. Будем делать то, что делали до сих пор, а затем посмотрим, к чему это приведет", – сказал Собослаи.

Как сообщал OBOZ.UA, перед началом матча Лиги наций между сборными Венгрии и Украины на "Пушкаш Арене" в Будапеште часть местных болельщиков освистала украинский гимн. Свист был хорошо слышен на стадионе и попал в телевизионную трансляцию встречи.

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