Появилось полное видео массовой драки футболистов в матче Венгрия – Украина с разных ракурсов

Матч 1-го тура Лиги наций между сборными Венгрии и Украины завершился дракой. На следующий день после игры Telegram-канал "Бомбардир" выложил полную запись, которая позволяет увидеть, как произошел конфликт На кадрах с разных ракурсов видно развитие эпизода от столкновения Виктора Цыганкова и Доминика Собослаи до массовой потасовки на поле.

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Инцидент произошел на 90+2-й минуте встречи. Капитан сборной Венгрии Доминик Собослаи столкнулся с украинским вингером Виктором Цыганковым и толкнул его в грудь.

После этого Собослаи отошел за спину своего партнера Милоша Керкеза. Цыганков направился в его сторону, чтобы выяснить отношения, а к ситуации подключился защитник сборной Украины Николай Матвиенко.

Вскоре конфликт перерос в массовую потасовку. В нее оказались вовлечены практически все находившиеся на поле футболисты обеих команд. К разниманию игроков также подключились представители тренерских штабов.

На видеозаписи с разных ракурсов можно проследить, как футболисты пытаются оттеснить друг друга и прекратить конфликт. После того как ситуацию удалось взять под контроль, главный арбитр матча Джарред Джиллет показал предупреждения четырем участникам эпизода.

Желтые карточки получили Цыганков и Матвиенко у сборной Украины, а также Собослаи и Керкез у Венгрии. Кроме того, на 90+4-й минуте Александр Назаренко получил второе предупреждение и был удален с поля.

После финального свистка защитник сборной Украины Илья Забарный рассказал о своей роли в инциденте.

"Это эмоции, такое бывает. Я подошел, чтобы успокоить и увести наших игроков. Спорт не должен так выглядеть", – сказал после игры Забарный.

Матч завершился победой сборной Украины со счетом 1:0. Единственный гол на 42-й минуте забил Даниил Сикан.

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