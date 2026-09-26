Где бесплатно смотреть футбол Грузия – Украина. Расписание трансляций Лиги наций

Национальная сборная Украины по футболу в понедельник, 28 сентября, проведет выездной матч второго тура Дивизиона B Лиги наций УЕФА против команды Грузии. Встреча состоится в Тбилиси на стадионе имени Бориса Пайчадзе.

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OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Грузия – Украина. Начало в 19:00 по киевскому времени.

Украинские болельщики смогут посмотреть поединок как по подписке, так и без какой либо оплаты. Прямая трансляция будет доступна на платформе MEGOGO в пакетах "Спорт", "Максимальная" (MEGOPACK), а также по подписке "Оптимальная" на каналах "MEGOGO Футбол".

Кроме того, матч бесплатно покажет телеканал "MEGOGO СПОРТ", который доступен зрителям цифрового эфирного телевидения Т2 и в кабельных сетях.

Телевизионный эфир традиционно будет сопровождаться предматчевой аналитической студией с участием журналистов и приглашенных экспертов. Ее начало запланировано на 17:45 по киевскому времени.

Комментировать встречу будут Владимир Зверов и Виталий Похвала.

Соперники хорошо знакомы друг другу. На территории Грузии команды встречались шесть раз. В последнем матче Лиги наций в Батуми была зафиксирована ничья 1:1.

Такой же результат ранее фиксировался в отборочных турнирах чемпионата мира 2006 года и чемпионата Европы 2008 года. В товарищеских встречах украинская сборная дважды побеждала в Грузии со счетом 1:0 и 2:1, а еще один поединок завершился без голов.

Как сообщал OBOZ.UA, в первом туре подопечные Мальдеры минимально обыграли в гостях команду Венгрии. Единственный гол перед перерывом забил Даниил Сикан.

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