На камеру попало, что сделал Гвардиола с футболистом сборной Украины, который забил сенсационный гол 'Манчестер Сити'

Украинский защитник "Плимута" Максим Таловеров стал одной из главных неожиданностей матча 1/8 финала Кубка Англии против "Манчестер Сити". Несмотря на поражение его команды (1:3), 24-летний футболист сборной Украины проявил себя с лучшей стороны, забив сенсационный гол в ворота действующего чемпиона.

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На 38-й минуте Таловеров удачно подключился к подаче с углового и мощным ударом головой отправил мяч в сетку "Сити". Этот гол стал единственным для "Плимута" в матче и вызвал бурную реакцию как у болельщиков, так и у соперников.

После финального свистка Пеп Гвардиола подошёл к Таловерову и лично поблагодарил его за игру. Камеры зафиксировали этот момент – испанский тренер пожал украинцу руку и обменялся с ним несколькими словами.

Выступление Таловерова получило высокие оценки. По версии WhoScored, он стал лучшим игроком "Плимута" с оценкой 7,8.

Sofascore поставил ему 7,7 – это второй лучший результат в команде после вратаря Конора Хазарда (8,0). Защитник отметился не только голом, но и уверенной игрой в обороне: 6 выбитых мячей, 5 успешных отборов, 1 перехват и 96% точных передач.

После игры Максим отметил, что гордится игрой своей команды, а также рассказал о поддержке со стороны отца, которого не видел несколько лет.

"Я очень рад, что смог сыграть здесь, против одной из лучших команд мира, против действительно фантастических игроков. Конечно, мы немного расстроены из-за результата, но, надеюсь, наши болельщики гордятся нами. Мы отдали все 120%", – сказал Таловеров.

Футболист также отметил, что его отец, находящийся в Украине, помогает ему советами. "Он присылает мне много информации о нападающих, и это действительно помогает. Мы много работали над этим на протяжении недели. Мы не особо говорили о стандартах и голах, но его помощь для меня очень ценна. Я очень благодарен ему за это", – добавил игрок.

При этом Таловеров признался, что давно не видел отца. "Да, примерно три–три с половиной года. Конечно, сейчас у нас очень сложная ситуация, тяжёлое время. Но эти несколько часов в день мы можем просто сосредоточиться на играх, на тренировках – футбол помогает нам отвлечься", – отметил он.

По словам защитника, футбол остаётся важной поддержкой не только для него, но и для украинцев. "Я знаю, что наши воины, наши болельщики в Украине, когда играет национальная сборная, тоже пытаются смотреть матчи и хоть ненадолго забыть о происходящем. Я ими очень горжусь. Сейчас нам действительно тяжело, но мы будем помогать нашему народу, насколько это возможно, и надеемся, что выиграем эту войну как можно скорее", – заключил Таловеров.

19 февраля Максим провел блестящий матч за "Плимут" в Чемпионшипе (второй по силе футбольный дивизион Англии) . В 31-м туре его команда сыграла вничью с "Лутоном", а украинец забил гол, сравняв счет 1:1.

В 30-м туре 1 февраля Таловеров успешно дебютировал за "Плимут". Его команда обыграла "Вест Бромвич" со счетом 2:1, одержав первую победу в чемпионате за 16 матчей.

Напомним, что Таловеров, ранее выступавший за австрийский ЛАСК, перешел в "Плимут" 31 января. Контракт с 24-летним украинцем рассчитан на 3,5 года.

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