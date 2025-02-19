Трибуны стадиона в Англии устроили овации футболисту сборной Украины. Видео

Украинский защитник Максим Таловеров провел блестящий матч за "Плимут" в Чемпионшипе (второй по силе футбольный дивизион Англии) . В 31-м туре его команда сыграла вничью с "Лутоном", а Максим забил гол, сравняв счет 1:1.

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На 70-й минуте 24-летний игрок сборной Украины откликнулся на длинную передачу от венгерского одноклубника Корнела Сюча и головой отправил мяч точно в ворота.

Этот удар спровоцировал настоящее безумие у фанатов. Английские болельщики вскочили со своих мест, устроив нашему соотечественнику овации.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 февраля "Плимут" с Таловеровым сенсационно выбил лидера Премьер-лиги "Ливерпуль" из Кубка страны, победив в 1/16 финала со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 53-й минуте с пенальти.

В 30-м туре Таловеров успешно дебютировал за "Плимут". Его команда обыграла "Вест Бромвич" со счетом 2:1, одержав первую победу в чемпионате за 16 матчей.

Напомним, что Таловеров, ранее выступавший за австрийский ЛАСК, перешел в "Плимут" 31 января. Контракт с 24-летним украинцем рассчитан на 3,5 года.

ЛАСК приобрел Таловерова у пражской "Славии" в начале 2023 года. Ранее защитник также выступал за "Чешске Будеевице" и "Слован". В текущем сезоне он провел 19 матчей, не отметившись результативными действиями.

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