Лучший в матче! Футболист сборной Украины феерически дебютировал за английский клуб. Видео

Украинский защитник Максим Таловеров успешно дебютировал за "Плимут" в Чемпионшипе (второй по силе футбольный дивизион Англии) . В 30-м туре его команда обыграла "Вест Бромвич" со счетом 2:1, одержав первую победу в чемпионате за 16 матчей.

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24-летний игрок сборной Украины провел на поле весь матч и получил оценку 7.0 от SofaScore и 7.3 от FotMob – обе четвертые среди игроков "Плимута". Он отметился пятью выносами, одним заблокированным ударом, двумя отборами и 19 точными передачами из 24.

На 33-й минуте украинец эффектным подкатом остановил атаку соперника, выбив мяч у Каллума Стайлза.

Этот момент вызвал огромное удовольствие у самого украинского футболиста.

Болельщики высоко оценили игру Таловерова. "Он приехал в пятницу, сыграл первый матч и уже получил звание лучшего игрока – настоящая стена!" – написал один из фанатов. Другой отметил: "Обожаю, как он празднует свои подкаты".

Украинец помог команде сдержать атаки соперника в первом тайме, а после перерыва отметился еще одним важным отбором перед штрафной. Во второй половине "Плимут" сравнял счет после пенальти, а затем вырвал победу на 88-й минуте.

Сам Таловеров, признанный лучшим игроком матча, передал награду автору дубля Райану Харди. В следующем матче "Плимут" встретится с "Ливерпулем" в Кубке Англии.

Напомним, что Таловеров, ранее выступавший за австрийский ЛАСК, перешел в "Плимут" 31 января. Контракт с 24-летним украинцем рассчитан на 3,5 года.

По информации клуба, сумма трансфера стала рекордной в истории "Плимута". По предварительным данным, за игрока заплатили 2 миллиона евро.

ЛАСК приобрел Таловерова у пражской "Славии" в начале 2023 года. Ранее защитник также выступал за "Чешске Будеевице" и "Слован". В текущем сезоне он провел 19 матчей, не отметившись результативными действиями.

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