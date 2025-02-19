'Может быть, это станет возможным': Усик назвал главную мечту в своей карьере

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) подтвердил данные СМИ о том, что он планирует провести поединок в столице Украины. Наш соотечественник верит в то, что этот план будет реализован и он сможет подраться перед родной публикой.

Видео дня

Об этом Усик заявил в рамках мероприятия London Eye, которое состоялось на минувшей неделе, а видео о нем опубликовано на YouTube-канале Ready to Fight. По словам Александра, бой в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский", который принимал финалы чемпионата Европы по футболу 2012 года и Лиги чемпионов-2018, – его настоящая мечта.

"Я хочу организовать бой на Олимпийском стадионе в Киеве. Это моя мечта. Может быть, в ближайшем будущем это станет возможным", – сказал Усик.

Ранее стало известно, что нашего соотечественника могут лишить пояса Всемирного боксерского совета (WBC). Кроме того, промоутер Александр Красюк назвал сроки, когда боксер проведет свой следующий бой.

Сам Усик рассказал, когда намерен завершить карьеру. Также Александр сообщил, что готовится провести самые необычный поединок в своей карьере.

Как сообщал OBOZ.UA, британский промоутер Фрэнк Уоррен назвал соперника Александра Усика по его следующему бою.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!