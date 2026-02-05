МОК готовится перенести зимнюю Олимпиаду: что произошло

Международный олимпийский комитет (МОК) изучает вопрос изменения сроков проведения зимних Игр из-за глобального потепление. Рассматривается смещение турнира на несколько недель, так как это будет способствовать проведению соревнований в более приемлемых условиях.

Об этом заявил член МОК Карл Штосс, который ответственный за программу соревнований, информирует ESPN. По его словам, сейчас идут серьезные разговоры о том, чтобы назначить старт зимней Олимпиады на январь, а проведение Паралимпийских игр закрепить в феврале.

"Мы обсуждаем вопрос проведения зимних Олимпийских игр немного раньше. Мы хотели бы сделать это в январе, потому что это будет оказывать влияние и на Паралимпиаду, для которых март выглядит уже поздновато. Солнце светит слишком сильно, чтобы растопить снег. Возможно Паралимпиада будет проходить в феврале, а ОИ – в январе. Это является частью наших обсуждений", – сказал Штосс.

Напомним, что в ближайшую пятницу, 6 февраля, в итальянском Милане стартует Олимпиада-2026. Она продлится до 22-го числа месяца. OBOZ.UA писал, когда, во сколько и где смотреть церемонию открытия. Паралимпийские игры состоятся 4-15 марта.

Как сообщал OBOZ.UA, первые соревнования Олимпийских игр 2026 года были остановлены уже через пять минут после их начала.

