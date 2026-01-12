"Мне все равно. Не волнует": Соболенко огрызнулась в ответ на вопрос об отказе украинок жать ей руку
Первая ракетка мира Арина Соболенко сделала вид, что ей наплевать на отказ украинских теннисисток жать ей руку после матчей. Представительница Беларуси, комментируя соответствующий поступок Марты Костюк на финале турнира в Брисбене, добавила, что ничего не может поделать с данной ситуацией.
Об этом Соболенко заявила на пресс-конференции после поединка против украинки, информирует Tennis World USA. Приспешница режима самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко попыталась повторить известный пропагандистский штамп о спорте вне политики.
"Это их позиция. Что я могу сделать? Меня это не волнует. Мне все равно. Когда я выхожу на матч, для меня главное – теннис и спорт. Когда я выхожу на корт, я думаю о своей игре и о том, что мне нужно сделать, чтобы одержать победу. Неважно, Марта Костюк или Джессика Пегула против меня. Я все равно выйду на корт, буду стараться изо всех сил и буду бороться за трофей. Мне нечего доказывать. Я просто буду соревноваться как спортсменка", – сказала Соболенко.
Напомним, Костюк после финала турнира в Брисбене выступила с заявлением об Украине. Также она категорично отреагировала на вопрос журналистки, почему она все еще говорит о нашей стране.
Как сообщал OBOZ.UA, Марта Костюк совершила прорыв в мировом рейтинге и вошла в топ-20 лучших теннисисток планеты.
