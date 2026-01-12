Украинская теннисистка совершила прорыв в мировом рейтинге и вошла в топ-20

Украинская теннисистка Марта Костюк взлетела на шесть позиций в мировом рейтинге. Наша соотечественница благодаря фантастическому выступлению на турнире в Брисбене сумела ворваться в топ-20 лучших спортсменок планеты.

Об этом сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA). Костюк дошла до финала соревнований в Австралии, обыграв за неделю трех представительниц топ-10 – американок Аманду Анисимову и Джессику Пегулу, а также представительницу РФ Мирру Андрееву.

В решающем матче Марта уступила белоруске Арине Соболенко, которая возглавляет рейтинг WTA. В активе киевлянки теперь 1983 очка.

Кроме того, на одну позицию поднялась первая ракетка Украины Элина Свитолина. После выигрыша титула на турнире в новозеландском Окленде наша соотечественница занимает 12-ю строчку в списке сильнейших теннисисток мира.

Также в сотню рейтинга WTA входят еще две украинки – Даяна Ястремская, которая идет 27-й, и Александра Олейникова (№90).

Как сообщал OBOZ.UA, Марта Костюк после финала турнира в Брисбене выступила с заявлением об Украине. Также она категорично отреагировала на вопрос журналистки, почему она все еще говорит о нашей стране.

