Костюк не сдержалась на вопросе иностранной журналистки, почему она до сих пор говорит о войне в Украине на теннисных турнирах. Видео

Вторая ракетка Украины Марта Костюк после финала турнира WTA в Брисбене эмоционально отреагировала на вопрос иностранной журналистки о войне. 23-летняя киевлянка дала понять, что не считает возможным молчать о происходящем в Украине даже на теннисных турнирах.

После поражения от белоруски Арины Соболенко в решающем матче Костюк пообщалась с прессой и отметила, что неделя получилась для нее крайне важной. Она подчеркнула собственный прогресс, напомнив о трех победах над теннисистками из топ-10 и признав, что еще год назад в матчах с соперницами такого уровня часто психологически "сдавалась", тогда как сейчас продолжает бороться до конца.

Наиболее острым стал вопрос о ее словах об Украине во время церемонии награждения. Представительница зарубежного СМИ поинтересовалась, почему Костюк продолжает поднимать тему войны, несмотря на большое количество других конфликтов в мире.

В ответ украинка объяснила, что осознанно использует свою публичность и считает это моральной обязанностью. По ее словам, она представляет Украину и именно это является ее главной платформой, а молчание в такой ситуации было бы, как она сама подчеркнула, "просто негуманно".

"С началом войны я поняла, что очень важно отстаивать то, во что ты веришь, и говорить об этом, идет ли речь о войне или о других убеждениях. Если это то, во что ты веришь, ты должен об этом говорить", – цитирует Марту BTU.

Костюк также обратила внимание на личный аспект происходящего. Она напомнила, что ее семья и родственники мужа живут в условиях холода и постоянных трудностей, тогда как она находится за границей и выполняет свою работу.

Именно поэтому, по словам теннисистки, она не может игнорировать реальность дома и считает необходимым снова и снова напоминать о войне, используя свой голос и внимание аудитории.

