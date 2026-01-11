'Тысячи людей без света и горячей воды. На улице -20'. Костюк выступила с пронзительной речью про Украину после финала в Австралии. Видео

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (№26 WTA) эмоционально высказалась об Украине во время своей речи после финального матча турнира в Брисбене. 23-летняя киевлянка в решающем матче проиграла нейтральной теннисистке с белорусским паспортом Арине Соболенко (№1 WTA) – 4:6, 3:6.

Спортсменка призналась, что выходит на корт с постоянной болью в сердце из-за происходящего на родине. Она подчеркнула, что каждый день играет, думая о людях, которые сейчас живут в тяжелых условиях.

"Я играю каждый день с болью в сердце, потому что тысячи людей сейчас без света и теплой воды, а на улице минус 20". Костюк отметила, что, находясь в жарком Брисбене, сложно даже представить такую реальность, и привела личный пример: "Моя сестра спит под тремя одеялами, потому что дома очень холодно".

Украинка призналась, что ее особенно тронуло большое количество болельщиков из Украины на трибунах: "Я была невероятно растрогана и счастлива видеть так много украинских фанатов на этой неделе".

Также Костюк поблагодарила соперниц, с которыми играла на турнире, отметив, что именно они помогают ей прогрессировать: "Вы делаете меня лучше, вы подталкиваете меня становиться сильнее каждый день".

Отдельные слова поддержки она адресовала своей команде, извинившись за очередное поражение в финале: "Мне жаль, что я проиграла еще один финал, это уже третий, но в следующий раз я точно выиграю".

В завершение теннисистка поблагодарила мужа за поддержку и закончила речь словами: "Спасибо всем. Слава Украине!".

Как сообщал OBOZ.UA, параллельно с австралийским турниром, проходил турнир в новозеландском Окленде, где также в финале играла украинка. В отличие от соотечественницы, Элина Свитолина смогла победить, завоевав 19-й титул в карьере.

По состоянию на утро 11 января в Киеве более тысячи домов остается без отопления. В результате массированного российского обстрела столицы без теплоснабжения остались 6 тысяч домов, однако для большинства проблему удалось устранить.

