"Мне было тяжело": звезда гимнастики Ковтун, который отказался от сборной и сменил гражданство, пожаловался на действия Украины

Бивший гимнаст сборной Украины Илья Ковтун, который перешел под флаг Хорватии, пожаловался на то, что не смог выступать на международной арене из-за годичного карантина. Вице-чемпион Олимпиады-2024 был вынужден отбыть дисквалификацию из-за смены гражданства, на которую он пошел из-за войны России против нашей страны, не получив от нее "зеленый свет".

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Об этом Ковтун заявил в интервью изданию Vecernij List. По словам 22-летнего уроженца Черкасс, который считается одной из восходящих звезд спортивной гимнастики, он с нетерпением ожидает своего дебюта в составе сборной Хорватии. Это произойдет уже на ЧЕ-2026 в Загребе с 13 по 23 августа.

"Из-за агрессии против Украины около десяти нас, гимнастов, и пять тренеров приехали в Осиек и продолжили тренироваться и готовиться к соревнованиям. Большинство спортсменов и тренеров вернулись в Украину через три-четыре месяца, а мы с моей тренеркой Ириной Горбачевой решили остаться. Мы чувствуем себя здесь как дома. Мне было тяжело не иметь возможности участвовать в крупных соревнованиях, но я усердно тренировалась и работала над собой, чтобы быть готовым к новым выступлениям после окончания карантина и оправдать доверие сборной Хорватии", – сказал Ковтун.

До этого гимнаст назвал решение отказаться от украинского гражданства и перейти в сборную Хорватии самым сложным в карьере. Кроме того, он рассказал, как порадовал Украину.

Ранее в интервью OBOZ.UA тренерка гимнаста Ирина Горбачева отмечала, что наша страна ничего не вложила в подготовку ее подопечного к ОИ-2024. Сам Илья получил "страшное" наказание после того, как отказался выступать за сборную Украины по спортивной гимнастике. Также стало известно, что происходит с атлетом в Хорватии.

Как сообщал OBOZ.UA, Илья Ковтун нелепо оправдался за отказ выступать за сборную Украиныи и переход в хорватскую национальную команду.

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