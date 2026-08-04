За что воюют московиты? "За деньги", – скажете вы. А в целом за что же? За возвращение в СССР. За империю. За "сверхдержаву". За утраченную гегемонию на просторах бывшего СССР, но теперь уже без "фиговых листочков" дружбы народов. За свой диктат над своими "окраинами". Все верно, но позволим себе взглянуть туда, куда все время отсылает всех их лысый карлик, во времена "печенегов и половцев".

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Если беспристрастно прочитать тех же Карамзина и Татищева, то возникает вопрос: почему в их произведениях так намеренно мало внимания уделяется "юго-западным областям" "единой Руси" от обособления Московии и вплоть до окончания их произведений, до Смуты начала XVII века. Нам говорят об их стремлении сосредоточиться именно на Москве, как новом центре Руси, на прославлении таким образом именно самодержавия в отличие от непонятной московитам сеймовой демократии, на принципиальной вражде с Речью Посполитой, которая отрезала эти земли от московской жизни и т. д.

Но я скажу об аспекте, который московиты не озвучивают. Никогда и нигде. И не озвучат, даже под угрозой пыток. Никогда, потому что вся идеология, всё их образование, вся культура основаны на отрицании, подавлении, невыразимости этого чувства, которое, тем не менее, всегда присутствует, всегда, на протяжении всей истории является фактором их поведения, их захватов, их внешней надменности и их сокровенных переживаний.

Они являются ЛИШЬ колонией Руси.

Как ни бийся в пароксизме имперских конвульсий, но "русские" – это лишь ответ на вопрос какого-нибудь проезжающего мимо Ибн-Фадлана: "Холопы, кому вы принадлежите и кто вам устанавливает законы?". Ответ: "Мы русские, и закон наш от Руси". Закон и язык принесены из Руси, а кто там считается князем-царем-императором и где именно он сейчас находится – совершенно второстепенно.

И как бы ты ни обижался на своё изгнание в Залесье, и как бы ни ходил с грабительскими набегами на Киев, в конце концов тебя похоронят именно в столичном граде.

Как бы ты ни ходил в сепаратистские самовольные походы в Степь, а после плена ты все равно примчишься помолиться именно в Пирогощу в Киеве.

Как бы ты ни выпендривался перед монголами своей Москвой, но столицей для сбора дани она стала именно благодаря переселению туда киевского митрополита.

Как бы ни хотелось создать свой собственный стиль храмов, а создавали их чернигово-киевские архитекторы.

Как бы ни хотелось модернизировать свою церковь и богослужение, без целой когорты киевских духовных умников обойтись не удалось.

Как бы по-азиатски зверски ни воевал он еще с XVI века, но победить Речь Посполитую и отбросить её на запад он смог лишь с помощью запорожского казачества, принципы военной организации которого он затем веками внедрял во всех своих пограничных землях.

Как ни соперничай с сестрой за власть, без помощи мудрого гетмана не обойтись.

Как ни строй империю, без создания её идеологии "хохлом" Феофаном её не построишь.

Как ни играй в "просвещённую монархиню", но без канцлерства "хохла" Базбородько – ну никак.

Как ни создавай имперскую Академию наук, без руководства ею "хохлом" Разумовским не обойтись.

Как ни планируй всемирную революцию, но без практичного украинского еврея Троцкого из этого вышло бы ничто.

Как ни строй бюрократическую империю, но без украинцев Кагановича и Хрущева вряд ли что-то удалось бы.

Как бы ни консервировали "советский эксперимент", без советско-украинского Брежнева и Щербицкого это не продлилось бы так долго…В независимой Украине эти примеры интерпретируются примерно так: вот, видите, это признаки порабощения Украины и украинцев Московией и империей.

В эрефии же это является признаком "русскости" украинцев, а иногда их хитрости, вероломства и прямой враждебности к "России" (в самом широком смысле этого названия).

Но давайте вернёмся к тому невысказанному чувству колонии. На протяжении всей своей истории Московия ощущала себя колониальной частью Руси-Украины. И тогда, когда заимствовала отсюда православие, и тогда, когда выписывала себе отсюда умников, идеологов, канцлеров, руководителей революции или генеральных секретарей, и тогда, когда конструировала литературный "русский язык", и когда запрещала украинский язык, и даже тогда, когда насмехалась над хитрыми и неуклюжими "хохлами", выдавая себя за мудрых и высокообразованных хозяев, а на самом деле всеми силами пытаясь оторваться от этого колониального шлейфа.

Отрицание собственной вторичности, отрицание собственной полиэтничности под покровом искусственно созданного "единого русского языка", из-за этого глобального самоотречения, периодическое возвращение к тиранической системе управления с целью подавления любого постановки таких вопросов, а в качестве компенсации этих жестких рамок – агрессия в отношении запретов, в отношении причины их несамости, на русов-украинцев.

Уничтожить колонизаторов, сравняться с ними, забыть о своей второстепенности, русские – это, наконец, народ (ну, вот такой, разноплеменный, но тем не менее), а не какая-то там народность, даже с красивым названием "великорусская".

Стать, наконец, спустя 800 лет колонизации, народом путем уничтожения и окончательной ассимиляции коренного народа!

Война, которая идет сейчас, – это не война Путина. Это война всего того колонизированного народа, который сражается за полную независимость от своего пожизненного альтер-эго, от "не такой", но всегда привлекательной и такой древней своей метрополии – от Руси-Украины.

Война за независимость под лозунгами собственного превосходства и стремления к своей империи. Парадокс? Да нет, иногда так бунтуют глупые дети против своих собственных родителей. Как правило, конфликт заканчивается отселением детей и полным разрывом семейных связей. Но если ребенок совсем глупый, то приходится брать ремень и вбивать ему мозги через з*дницу.

Похоже, наша колония всё-таки выросла немного туповатой, не так ли?