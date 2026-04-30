Милевский впервые рассказал, что происходило в сборной Украины по футболу при Маркевиче

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский с восторгом рассказал о работе в национальной команде при Маркевиче в 2010 году, когда команда проводила сбор в Харькове. По словам бывшего динамовца в тот период ему "очень нравилась атмосфера" в сборной и условия при Мироне Богдановиче.

Видео дня

Милевский вспомнил, что после тяжелого сезона футболисты изначально не хотели ехать на товарищеские матчи, однако после первой тренировки отношение изменилось. Тренерский штаб позволял игрокам свободное время вне базы:

"Мирон Богданович сказал: "Пусть ребята поедут в город. Увидимся вечером". Мы спокойно могли посидеть, поиграть в боулинг, и у нас все время был на связи помощник, который забирал нас на бусике", – признался Артем в эфире Youtube-канала "Футбольный диван".

Он также отметил, что сборная успешно выступила в контрольных матчах, обыграв Литву со счетом 4:0 и Румынию 3:2, и отметив важность премиальных за эти игры.

Как сообщал OBOZ.UA, Украинская ассоциация футбола в конце апреля уволила Сергея Реброва после поражения от Швеции со счетом 1:3 в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026. После этого в медиа появилась информация о возможных кандидатах на вакантную должность.

Одним из основных кандидатов является Маркевич. Знаменитый специалист уже сделал заявление по этому поводу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!