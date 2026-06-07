Мальдера изменил состав сборной Украины на матч с Данией

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера внес изменения в заявку команды на товарищеский матч против Дании. В обновленном ростере, опубликованном УАФ в день игры, появился 19-летний вингер канадского "Монреаля" Геннадий Синчук.

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Изначально футболист отсутствовал в финальном списке из 24 игроков, заявленных на встречу. Такое решение было связано с возвращением в состав более опытных исполнителей: защитника Ильи Забарного и полузащитника Руслана Малиновского.

При этом Синчук полностью прошел тренировочный сбор национальной команды во Львове и принимал участие в открытых тренировках перед вылетом украинской делегации в датский Оденсе. В день матча УАФ опубликовала обновленную заявку, в которую молодой полузащитник был включен.

Для Синчука нынешний вызов стал одним из первых в карьере на уровне национальной сборной. Свой дебютный матч за главную команду страны он провел 31 мая 2026 года в товарищеской встрече с Польшей, завершившейся победой украинцев со счетом 2:0. В той игре хавбек вышел на замену на 75-й минуте вместо Виктора Цыганкова.

После дебюта Мальдера положительно оценил перспективы игрока. Итальянский специалист отметил технические качества Синчука, назвав его "будущим хорошим игроком", а также допустил, что в дальнейшем футболист способен стать "новым Ярмоленко".

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